В биотехнопарке Кольцово будет создано производство высокотехнологичных медизделий

Новосибирская НПК «Эвипро» получила статус резидента Биотехнопарка в наукограде Кольцово (Новосибирская область), рассказал „Ъ“ гендиректор УК «Биотехнопарк» Владимир Кожевников. Она планирует за год-полтора построить производство высокотехнологичных медицинских изделий, сказал он. Речь идет о производстве гемостатических материалов для хирургии, а также материалов для эндоваскулярных вмешательств. «Для компании зарезервирован земельный участок около 1,5 га. Сейчас новый резидент готовит техническую часть проекта, определяется со своей потребностью в инфраструктуре. После этого с ними будет заключен договор аренды земли. Начать строительные работы компания планирует в 2018 году»,— рассказал Владимир Кожевников.

Общая площадь производственного комплекса — 3 тыс. кв. м, чистые помещения в нем займут 450 кв. м. По словам господина Кожевникова, объем инвестиций, заявленных компанией в проект, составит около 350 млн руб., однако он не исключает, что общая стоимость проекта может быть увеличена, учитывая его технологическую сложность. Окупить вложения резидент рассчитывает за пять лет. На предприятии будет создано 60–65 рабочих мест.

НПК «Эвипро» стала восьмым резидентом Биотехнопарка.

ООО «НПК ЭВИПРО» — российская научно-производственная компания, созданная в 2015 году и ориентированная на разработку и производство высокотехнологичных медицинских изделий. Одним из основных направлений производства компании является изготовление доступных расходных материалов для эндоваскулярной хирургии. В частности, позволяющих предотвратить возникновение таких распространенных последствий нарушения проходимости кровеносных сосудов сердца, как инфаркт миокарда, сосудов головы – инсульт. Не менее актуальным и востребованным направлением производства является изготовление гемостатических материалов крайне необходимых для эффективного гемостаза при проведении любых хирургических вмешательств. Гемостатические материалы обладают рядом преимуществ: быстрая остановка кровотечения, высокая биосовместимость и дополнительные антибактериальные свойства.

gmpnews