Взлетели продажи активированного угля на Apteka.ru В биотехнопарке Кольцово будет создано производство высокотехнологичных медизделий » Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов по программе «7 ВЗН» Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей». — Иматиниб капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой 100 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 242 249 481,54 руб. Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00. — Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или для подкожного введения и/или для внутривенного и подкожного введения 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 702 527 210,00 руб. Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00. — Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 360 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 531 696 774,50 руб. Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00. — Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 42 577 327,52 руб. Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00. — Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или инъекций и/или раствор для подкожного введения 5-15 мг (15-45 МЕ) (концентрация 4 мг/мл — 12 мг/мл) Начальная (максимальная) цена контракта: 158 035 443,40 руб. Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00. — Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ Начальная (максимальная) цена контракта: 100 680 750,00 руб. Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00. — Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ Начальная (максимальная) цена контракта: 746 114 175,00 руб. Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00. — Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 41 779 487,60 руб. Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00. — Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 245 616 455,75 руб. Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00. «Фармацевтический вестник»