Взлетели продажи активированного угля на Apteka.ru

Аналитики Apteka.ru подвели итоги 51 недели года

Предновогодние недели характерны ростом популярности препаратов, помогающих без последствий для организма провести праздники.

На 51 неделе (18 – 24.12.2017) существенный прирост по количеству аптечных продаж в упаковках через сервис Apteka.ru получил Активированный уголь (МНН) +23%, что позволило ему занять место в тройке лидеров (на 48 неделе он был на восьмой позиции, на 50 неделе – на четвёртой). Панкреатин (МНН) также продолжает расти, 51 неделя показала +5%.

Неизменным лидером в рейтинге МНН является Ксилометазолин по количеству аптечных продаж в упаковках через сервис Apteka.ru.

Хлоргексидин, длительное время занимавший второе место, напротив, теряет свои позиции и за 2 недели он перешёл на пятое место.

Источник: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»