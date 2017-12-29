В 2018 г. норматив финансовых затрат в месяц на лекарства для одного льготника составит 823 рубля

Правительство РФ установило, что в 2018 году норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, составит 823,4 рубля. В 2017 г. такой норматив составляет 807,2 рубля. Соответствующее постановление № 1628 от 25.12.2017 г. подписал Дмитрий Медведев.

Ранее такой норматив устанавливался федеральным законом. Это приводило к долгосрочной разработке норматива финансовых затрат на очередной финансовый год, и могло стать причиной срыва проведения аукционных процедур на закупку такой продукции.

После принятия закона № 407-ФЗ «О внесении изменения в статью 4-1 Федерального закона «О государственной социальной помощи»» функции по установлению норматива финансовых затрат возложены на Правительство РФ.

Подробнее читайте: https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-2018-g-normativ-28-12-17.html

«Фармацевтический вестник»