Выпущены тестовые партии препарата для ЭКО Марка Курцера В 2018 г. норматив финансовых затрат в месяц на лекарства для одного льготника составит 823 рубля » «Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)…» Принят: Декабрь 25, 2017 Постановление Правительства РФ № 1628 от 25.12.2017 «Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2018 год и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 864» «Фармацевтический вестник»