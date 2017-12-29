Выпущены тестовые партии препарата для ЭКО Марка Курцера

Завод «Медсинтез» выпустил первые партии шприц-ручек с препаратом Примапур (фоллитропин альфа), используемых во время процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), и готов запустить производство продукта. Разработка принадлежит компании «АйВиФарма», совладельцем которой является основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Приампур прошел доклинические исследования, I фазу клинических испытаний с участием добровольцев, остается многоцентровое рандомизированное исследование III фазы в программах ЭКО, сообщили Vademecum в НП «Уральский биомедицинский кластер». В нем участвует более ста семейных пар. Окончательные результаты исследования гендиректор «АйВиФармы» Михаил Ползиков обещает представить в Минздрав.

На «Медсинтезе» уже производят инсулин в форме шприц-ручек. Механизм у них одинаковый с Прампуром, но шприц-ручки Приампур позволяют пациентке выставить необходимую дозировку.

Разработчик препарата «АйВиФарма» на 10% принадлежит Ползикову, остальное – у кипрской Seapalm Investments Ltd. Этим офшором владеют Bluebell Investments Trading (50%), MD Medical Holding Марка Курцера (33,3%) и Александр Панин (16,7%), полный тезка которого является соучредителем «Мать и дитя Санкт-Петербург». Курцер пояснял Vademecum, что несколько лет назад выступил научным консультантом проекта и помог инвестициями, но не раскрыл объем вложений. Он сообщил также, что Курцер согласился инвестировать в разработку в обмен на соавторство одного из патентов и долю в «АйВиФарма».

Гендиректор DrugDevelopment.Ru Дмитрий Кулиш оценивал стартовые инвестиции в исследования препарата в $3–5 млн.

Препараты на основе фоллитропина альфа применяются для стимуляции созревания яйцеклеток во время процедуры ЭКО (фолликулостимулирующего гормона, ФСГ). Аптеки и госклиники в 2016 году закупили различные вариации ФСГ на 1,126 млрд рублей, подсчитали в IMS Health. Почти 49% рынка таких препаратов занимает Гонал-Ф (МНН фоллитропин альфа) производства немецкой Merck.

Основная часть циклов ЭКО в настоящее время финансируется по программе госгарантий, и этот показатель пока только увеличивается. В 2017 году, например, госзадание рассчитано на 62 тысячи циклов, что на 30% больше госзаказа‑2016. Клиники, специализирующиеся на вспомогательных репродуктивных технологиях, ожидают, что отечественный Примапур будет дешевле импортных препаратов — основной расходной части профильного тарифа ОМС.

«Система ОМС имеет весьма ограниченные ресурсы. Например, в Татарстане тариф на ЭКО в этом году составляет 112 тысяч рублей, из них 91 тысяча предназначена на закупку расходных материалов, наиболее дорогой из которых – именно ФСГ, 17 тысяч остается на зарплату и 4 тысячи – на коммунальные расходы. Поэтому новый препарат в первую очередь должен не уступать в качестве импортным аналогам, а во вторую – быть дешевле, потому что чем меньше у нас будет затрат на эту статью расходов, тем больше мы сможем направить на другие статьи», – говорил ранее Vademecum генеральный директор «Ава‑Петер» Глеб Михайлик.

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