«Валента Фарм» перестала производить Фенотропил

Компания «Валента Фарм» объявила, что с апреля 2017 года перестала производить ноотропный препарат Фенотропил с объемом продаж около 1 млрд рублей в год. Лицензионные договоры на товарные знаки и соответствующие патенты расторгнуты «по инициативе правообладателей», говорится в сообщении компании.

«В связи с прекращением сотрудничества с правообладателями компания АО «Валента Фарм» не несет ответственности за обеспечение пациентов указанным препаратом», – объявила «Валента».

Правообладателями патентов и товарных знаков на Фенотропил являются его изобретатель Валентина Ахапкина и Роман Ахапкин.

Фенотропил (фонтурацетам) – ноотропный препарат, обладает выраженным антиамнестическим действием. Он оказывает прямое активирующее влияние на интегративную деятельность головного мозга, способствует консолидации памяти, улучшает концентрацию внимания и умственную деятельность и облегчает процесс обучения. Препарат также обладает противосудорожным действием и анксиолитической активностью.

Из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) следует, что помимо «Валенты» фонтурацетам производит компания Teva – ее препарат называется Слим Стори проф. Однако, как следует из данных консалтинговой компании DSM Group, этот препарат на рынке пока не продавался.

Общий объем продаж Фенотропила в 2016 году составил 1 млрд рублей (1,4 млн упаковок), в январе – октябре 2017 года – 966,4 млн рублей (1,2 млн упаковок).

«Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др. Наиболее известные бренды – Фенотропил, Ингавирин, Зидена, Зорекс, Граммидин, Фенaзепам. По данным СПАРК, выручка АО «Валента Фарм» в 2016 году составила 13,4 млрд рублей, чистая прибыль – 5,1 млрд рублей.

«Валента» недавно построила завод в городе Щелково Московской области. В ближайшее время он должен быть введен в эксплуатацию. Также в июле 2017 года «Валента» попросила Федеральную антимонопольную службу разрешить вернуть себе завод «Новосибхимфарм», который компания продала «Р-Фарм» в 2010 году. Ходатайство было одобрено.

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