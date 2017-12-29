«Нижфарм» подал иск к петербургскому заводу «Росты» на 1,6 млрд рублей

АО «Нижфарм» (входит в холдинг Stada CIS) подало иск к ЗАО «Радуга Продакшн» на сумму 1,6 млрд рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел и информационной системы СПАРК. В марте 2017 года петербургский завод группы «Роста» «Радуга продакшн» заложил «Нижфарму» часть своего движимого имущества. Дата исполнения обязательств по этому договору – 10 января 2018 года.

Заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков отказался от комментария. Генеральный директор ЗАО «Радуга Продакшн» Виктор Иванов не выслушал вопрос Vademecum и попросил перезвонить ему после праздников.

Ранее Глушков говорил Vademecum, что залог обеспечивает договоренности между компаниями по урегулированию задолженности «Росты» перед Stada.

ЗАО «Радуга продакшн» входит в группу «Роста» Давида Паникашвили. Собственником 100% акций «Радуги продакшн» по состоянию на октябрь 2010 года в СПАРК значился пасынок Давида Паникашвили Илья Григорьев. С декабря 2016 года держателем реестра акционеров компании стала Петербургская центральная регистрационная компания.

Выручка «Радуги Продакшн» в 2016 году, по данным СПАРК, составила 387,6 млн рублей, чистая прибыль – 67,6 млн рублей. В интервью Vademecum в ноябре 2016 года владелец «Росты» Давид Паникашвили прогнозировал оборот завода более миллиарда рублей в 2016 году. «У нас сегодня локализовано 19 продуктов – это оригинальные препараты западных компаний Roche, КRКА, Ipsen и других, – рассказывал бизнесмен. – За три-четыре года мы выйдем на 5-6 млрд оборота с хорошей прибыльностью».

Однако сейчас, по данным Vademecum, «Роста» ищет покупателя на «Радугу Продакшн». В ноябре 2017 года у завода сменился гендиректор: вместо Андрея Романюка эту должность занял Виктор Иванов, которого на фармрынке называют доверенным лицом Паникашвили.

У самой «Росты» сейчас серьезные финансовые проблемы: общая сумма исков, поданных к компании в 2017 году, составляет 8,2 млрд рублей. В октябре по заявлению физического лица Павла Костенко к компании был предъявлен иск о банкротстве, который был принят к производству. К иску уже присоединились шесть компаний, среди которых – Merck и «Алтайвитамины». Намерение подать иск о банкротстве к «Росте» также изъявил Сбербанк.

Stada – немецкая фармацевтическая компания, которая специализируется на производстве и продаже дженериков и безрецептурных препаратов. В портфеле компании – лекарства для лечения инфекционных, неврологических, гинекологических, офтальмологических и других заболеваний. Выручка компании в 2016 году составила 2,1 млрд евро.

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