Ещё два армянских фармпроизводителя получили сертификат GMP

Две армянские фармацевтические компании Tufenkji Group получили сертификат GMP. Тем самым число армянских компаний, работающих по стандарту GMP, достигло пяти, передает med.news.am.

Заместитель министра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян вручил директорам фармацевтических компаний Tufenkji Group и Bio-Chem Карло Гаспару и Ашоту Аветисяну сертификаты Надлежащей производственной практики (GMP).

«Таким образом, министерство подтверждает, что производимая вами продукция соответствует международным стандартам надлежащей практики. Но это лишь начало»,- пояснил Хачатрян, добавив, что он надеется, что этот качественный скачок послужит основой для новых разработок в области фармацевтического производства, а также увеличения экспорта продукции, поиска привлекательных рынков для Армении

Карло Гаспар подчеркнул, что для экспорта лекарств-дженериков обязательным условием является наличие сертификата GMP. Он также заверил, что Tufenkji Group в 2018 году уже выйдет на внешний рынок.

Таким образом, 5 из 19 фармацевтических компаний в Армении уже действуют в соответствии с Правилами надлежащей производственной практики. По стандарту GMP работают также компании «Liqvor», «Arpimed» и «Pharmatech».

gmpnews