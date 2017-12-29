В Европе одобрен alectinib для лечения ALK-позитивного НМРЛ

Европейская комиссия предоставила маркетинговое разрешение на алектиниб (alectinib) – препарат, разработанный компанией Roche для лечения метастатического ALK-позитивного немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). По решению регуляторов лекарственное средство может применяться в качестве монотерапии первой линии, пишет The Pharma Letter.

Согласно результатам программы клинических исследований III фазы, алектиниб на 53% снижает риск смерти и прогрессирования заболевания, по сравнению с кризотинибом. Также новый препарат на 84% сокращает метостазирование опухоли в центральную нервную систему.

Пероральный алектиниб является селективным ингибитором киназы анапластической лимфомы (ALK). Ранее препарат был зарегистрирован в США. Лекарственное средство появится на американском и европейском рынках под торговым наименованием Алесенса (Alecensa).

remedium