ВОЗ не рекомендовал использовать каннабидиол в медицинских целях

На своем заседании в ноябре 2017 г. Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости (КЭЛЗ) пришел к заключению, что в чистом виде каннабидиол не обладает потенциалом к злоупотреблению и не причиняет вреда. Таким образом, поскольку в настоящее время сам по себе КБД не считается контролируемым веществом (только как компонент экстрактов каннабиса), имеющаяся информация не оправдывает изменения его статуса и не является основанием для внесения его в соответствующие перечни. Каннабидиол – одно из химических соединений, содержащихся в каннабисе (всего их около 200). Однако в случаях, когда КБД применяют в фармацевтике в качестве экстракта, на экстракты и настойки каннабиса распространяется действие Конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года. Полный обзор экстрактов или препаратов, почти полностью состоящих из КБД, будет проведен в июне 2018 г., когда Комитет экспертов ВОЗ будет проводить всеобъемлющий обзор по каннабису и сопутствующим веществам. Если то или иное вещество не включено в перечень контролируемых веществ, это означает, что оно само, а также его производство и поставки не подлежат строгому международному контролю. На страновом уровне решения по его правовому статусу должны приниматься национальными законодательными органами. В некоторых странах нормативные требования, касающиеся каннабидиола, были смягчены и препараты, содержащие КБД, были отнесены к категории медицинской продукции. В числе таких стран Австралия, Канада, Швейцария, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. Есть ли данные, подтверждающие, что каннабидиол можно применять в медицинских целях? ВОЗ не рекомендует использовать каннабидиол в медицинских целях. Предварительные данные исследований на животных и человеке (например, контролируемого исследования, результаты которого опубликованы в New England Journal of Medicine, и ряда других) показывают, что он может иметь определенную терапевтическую ценность при приступах эпилепсии и подобных состояниях. В ряде случаев каннабидиол применялся для снижения интенсивности судорог во время эпилептических припадков. Кроме того, недавно в New England Journal of Medicine было опубликовано исследование, данные которого указывают на его возможную эффективность при эпилептических припадках. Это означает, что в определенных случаях он может быть использован в медицине, однако фактических данных пока недостаточно.