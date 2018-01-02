Правительство Израиля субсидирует предприятия, которые примут работников Teva

Министерство экономики Израиля ведет переговоры с рядом заводов о предоставлении субсидий и дотаций предприятиям, которые согласятся нанять работников, увольняемых фармацевтическим концерном «Тева».
Среди компаний, с которыми ведутся переговоры, фигурируют оборонный концерн «Рафаэль», завод «Лайтрикс», компании «Рафа», «Дексель Фарма» и другие.
Общий размер субсидий – 70 миллионов шекелей на трудоустройство 250 работников.
Ранее сообщалось о намерении руководства корпорации «Тева» закрыть еще одно предприятие в Израиле. 135 работников исследовательского центра «Асиа» получили письма об увольнении в рамках программы оздоровления.
Причиной сокращения штата всего концерна стали долги в размере 35 миллиардов, вызванные неудачными покупками, сделанными предыдущим руководством концерна.