ФАС России: «АстраЗенека АБ» завысила цены на препарат «Нексиум» более чем в 10 раз АО «Нижфарм» планирует через суд взыскать с ЗАО «Радуга Продакшн» более 1,5 млрд рублей » Правительство Израиля субсидирует предприятия, которые примут работников Teva Министерство экономики Израиля ведет переговоры с рядом заводов о предоставлении субсидий и дотаций предприятиям, которые согласятся нанять работников, увольняемых фармацевтическим концерном «Тева». Среди компаний, с которыми ведутся переговоры, фигурируют оборонный концерн «Рафаэль», завод «Лайтрикс», компании «Рафа», «Дексель Фарма» и другие. Общий размер субсидий – 70 миллионов шекелей на трудоустройство 250 работников. Ранее сообщалось о намерении руководства корпорации «Тева» закрыть еще одно предприятие в Израиле. 135 работников исследовательского центра «Асиа» получили письма об увольнении в рамках программы оздоровления. Причиной сокращения штата всего концерна стали долги в размере 35 миллиардов, вызванные неудачными покупками, сделанными предыдущим руководством концерна. gmpnews