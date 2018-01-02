ФАС России: «АстраЗенека АБ» завысила цены на препарат «Нексиум» более чем в 10 раз

По результатам проведенного анализа цен на лекарственные препараты «Нексиум»во всех формах выпуска (МНН «Эзомепразол», включен в перечень ЖНВЛП) ФАС России обнаружила, что зарегистрированные цены на эти препараты в России выше цен в 13 референтных странах в 7-12 раз. Например, зарегистрированная цена на упаковку 40 мг № 14 в России составляет 1510 рублей, а в Хорватии — 179,12 рублей.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», действующее по доверенности «АстраЗенека АБ» (Швеция), при регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен на лекарственные препараты «Нексиум» были представлены, повлиявшие на результат решения, недостоверные сведения, которые привели к регистрации (перерегистрации) необоснованно высоких предельных отпускных цен на вышеуказанные препараты.

«Стоит отметить, что по МНН «Эзомепразол» зарегистрировано 5 дженериков, причем 2 российского производства, цены на которые были зарегистрированы в сравнении с завышенными ценами на референтный лекарственный препарат «Нексиум». ФАС России продолжит работу, связанную с критическим анализом ранее зарегистрированных цен на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. Компании, которые не снизили свои цены в соответсвии с требованиями, утановленными нормативными правовыми актами, неизбежно столкнуться с отменой ранее зарегистрированных цен. Если же будет установлена регистрация необоснованно высоких предельных цен в отношении препаратов, занимающих монопольное положение на рынке, то в отношении такой компании будет возбуждено дело по признакам злоупотрбления доминирующим положением на рынке в форме установления, поддержания монопольно высоких цен», — прокомментировал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

На основании пункта 25 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2010 № 865, ФАС России приняла решение об отмене ранее принятых решений ФСТ России о согласовании предельных отпускных цен производителя на лекарственные препараты «Нексиум».

Пункт 25 Правил государственной регистрации и перерегистрации устанавливаемых производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: «Федеральная антимонопольная служба отменяет решение о согласовании предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, если после принятия такого решения установлено, что держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата (уполномоченным им лицом) были представлены повлиявшие на результат решения недостоверные сведения.

Министерство здравоохранения Российской Федерации отменяет решение о государственной регистрации или перерегистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат в случае, если после принятия такого решения установлено, что держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата (уполномоченным им лицом) были представлены недостоверные сведения, повлиявшие на результат принятого Министерством решения, а также в случае, если Федеральная антимонопольная служба отменила решение о согласовании предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат. Министерство здравоохранения Российской Федерации в указанных случаях исключает зарегистрированную (перерегистрированную) предельную отпускную цену из государственного реестра».

gmpnews