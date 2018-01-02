В Байкальском регионе планируется создание химико-фармацевтического технопарка

В Правительстве Иркутского региона состоялось заседание Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области. На мероприятии с участием главы региона Сергея Левченко обсудили создание инновационного химико-фармацевтического технопарка.

О создании в Иркутской области инновационного химико-фармацевтического технопарка рассказал директор ФГБУ науки Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Андрей Иванов. Это проект создания в Байкальском регионе Фармтехнопарка по разработке и доклиническим исследованиям лекарственных средств и изделий медицинского назначения по международным стандартам.

Проект учитывает стратегически выгодное расположение региона на стыке «традиционной западной» и «традиционной восточной» медицины и направлен как на создание новых оригинальных инновационных препаратов на базе синтетического потенциала крупного химического института, так и на внедрение лекарственных препаратов, полученных из природного сырья Сибири, Дальнего Востока и смежных регионов Юго-Восточной Азии, изучением их свойств и организацией производства небольших объемов лекарственных средств, — отметил Андрей Иванов.

Таким образом, в Байкальском регионе предполагается создать полноценный медицинский кластер, включающий в себя все стадии введения лекарств в мировую практику: от синтеза и выделения до клинических исследований и выпуска. По предложению Сергея Левченко в январе планируется собрать совещание с участием представителей регионального Правительства, научной общественности и компании «Фармасинтез» для обсуждения совместной скоординированной работы по созданию кластера, включающего разработку и выпуск лекарственных средств.

gmpnews