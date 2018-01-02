Счетная палата выявила нарушения в реализации приоритетных проектов Минздрава

Аудиторы Счетной палаты сообщили, что Минздрав провалил дедлайн представления плана достижения приоритетных проектов «Формирование здорового образа жизни», «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами». Согласно данным СП, ведомство должно было утвердить план действий по проектам до 26 сентября 2017 года. Общий размер финансирования программы «Развитие здравоохранения», в которую вошли приоритетные проекты, до 2025 года составит 25 трлн рублей.

О нарушениях, допущенных Минздравом при составлении плана достижения целей приоритетных проектов, сообщается в пояснительных документах к оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь – ноябрь 2017 года, опубликованных на сайте Счетной палаты.

Утвердить сводные планы проектов ведомство должно было до 26 сентября, однако в назначенный срок этого не сделало. СП не уточняет, представило ли ведомство документ по состоянию на декабрь 2017 года. Оперативно уточнить эту информацию в Минздраве не смогли.

Отдельно аудиторы коснулись темы строительства и открытия перинатальных центров.

«Не выполнена контрольная точка «Начат прием пациентов в трех перинатальных центрах (Республика Бурятия, Архангельская, Смоленская области)» со сроком реализации 30 сентября 2017 года. Открытие перинатальных центров в указанных регионах планируется в декабре 2017 года», – сообщают в Счетной палате.

Срывы срока открытия зафиксированы СП в перинатальных центрах Хакасии, Ингушетии, Ульяновской, Сахалинской и Пензенской областей. Эти центры должны были начать прием до 31 марта 2017 года, а по факту получили лицензии лишь к декабрю. До сих пор не открыты центры в Псковской области и Краснодарском крае, хотя должны были еще в июне 2017 года. Судя по тому, что Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по продлению программы перинатальных центров, часть центров достроить до 2018 года все-таки не удастся.

Приоритетные проекты Минздрава были утверждены правительством в новой версии госпрограммы «Развитие здравоохранения» 27 декабря 2017 года. До 2025 года на реализацию программы будет потрачено 35 трлн рублей.

Источник: Счетная Палата

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