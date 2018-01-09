Утверждена госпрограмма развития фармпромышленности

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал новую редакцию госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». В нее вошли мероприятия досрочно завершенной ФЦП «Фарма-2020», меры по стимулированию создания производства лекарств на территории Дальнего Востока и различные индикаторы. Общее финансирование госпрограммы сократилось на 106 млн рублей.

Как следует из документа, некоторые целевые показатели программы изменились, например, объем экспорта лекарств и медицинских изделий. Объем их поставок за рубеж будет суммироваться, и если на 2018 и 2019 годы этот плановый показатель был увеличен (до 53,3 и 76,9 млрд рублей соответственно), то на 2020 год он, наоборот, снижен – со 113 млрд до 105 млрд рублей, то есть объем финансирования сократился на 106 млн рублей.

Совокупный объем производства отечественных лекарств и медизделий планируется довести до 361 млрд рублей к 2020-му году.

Развивать производство отечественных лекарств Правительство РФ планирует в том числе за счет создания двух новых научно-исследовательских центров по разработке лекарств: к 2019 году должен быть достроен центр доклинических исследований Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава, а к 2020-му – завершена реконструкция цеха опытного завода предприятия «Государственный научный центр «НИОПИК» в городе Долгопрудном.

К 30 июня 2019 года необходимо завершить модернизацию производственного корпуса с участком для выпуска инактивированной полиомиелитной вакцины на базе Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при закупках лабораторных животных для разработки и испытаний этой вакцины Центром Чумакова. Кроме того, как выяснил Vademecum, часть животных покупалась без документов.

В программе впервые в денежном выражении указан объем средств, которые необходимо привлечь из внебюджетных источников: на 2018 год – 7,7 млрд рублей, 2019-й – 9,6 млрд, 2020-й – 10,7 млрд рублей.

Одним из самых значительных нововведений госпрограммы стал раздел по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на территории Дальнего Востока. На исполнение мероприятий этой подпрограммы выделено 490 млн рублей. На острове Русском должен быть создан технико-внедренческий парк, а действующие на территории Дальнего Востока предприятия, выпускающие лекарства и медизделия, смогут получить господдержку. Цель – довести объем производства лекарств и медизделий в округе до 4,1 млрд рублей к 2020 году. В 2016 году этот показатель составил 2,4 млрд рублей.

Источник: Правительство РФ

vademec