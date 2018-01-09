Суд арестовал имущество петербургского завода «Росты»

Арбитражный суд Нижегородской области определил наложить арест на часть движимого имущества петербургского завода «Радуга Продакшн», который входит в группу «Роста» Давида Паникашвили. Принять соответствующие обеспечительные меры суд попросила компания «Нижфарм» (входит в холдинг Stada CIS), которой «Радуга Продакшн» в марте 2017 года заложила часть своего имущества в обеспечение уплаты долга по договорам поставки медицинской продукции.

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, 26 декабря 2017 года АО «Нижфарм» подало иск к ЗАО «Радуга Продакшн» на сумму 1,6 млрд рублей. Речь идет в том числе о взыскании суммы, которую «Радуга Продакшн» должна выплатить на основании договора залога от 14 марта 2017 года. Дата исполнения обязательств по этому договору – 10 января 2018 года.

«Договор залога обеспечивает выполнение АО «Роста» обязательств по оплате перед AO «Нижфарм», возникших из договоров поставки медицинской продукции №417-П от 15.12.2014, №100-ФЛ от 25.12.2014 и подлежащих исполнению в соответствии с условиями соглашения об урегулировании задолженности по указанным договорам от 10.03.2017. Предметом договора залога является движимое имущество, принадлежащее на праве собственности залогодателю – ЗАО «Радуга Продакшн», – говорится в судебных материалах.

Одновременно с иском «Нижфарм» подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на заложенное движимое имущество. По мнению истца, в случае непринятия этих обеспечительных мер могут возникнуть сложности с исполнением судебного решения об обращении взыскания на заложенное имущество, «что причинит значительный ущерб АО «Нижфарм».

Суд согласился с доводами истца и принял решение наложить арест на имущество «Радуги Продакашн». Общая стоимость заложенного имущества составляет 323,9 млн рублей, следует из судебных материалов.

Получить оперативный комментарий у гендиректора «Радуги Продакшн» Виктора Иванова Vademecum не удалось. Заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков отказался от комментариев.

ЗАО «Радуга продакшн» входит в группу «Роста» Давида Паникашвили. Собственником 100% акций «Радуги продакшн» по состоянию на октябрь 2010 года в СПАРК значился пасынок Давида Паникашвили Илья Григорьев. С декабря 2016 года держателем реестра акционеров компании стала Петербургская центральная регистрационная компания. Выручка «Радуги Продакшн» в 2016 году, по данным СПАРК, составила 387,6 млн рублей, чистая прибыль – 67,6 млн рублей.

У самой «Росты» сейчас серьезные финансовые проблемы: общая сумма исков, поданных к компании в 2017 году, составляет 8,2 млрд рублей. В октябре по заявлению физического лица Павла Костенко к компании был предъявлен иск о банкротстве, который был принят к производству. К иску уже присоединились несколько компаний, среди которых – Merck и «Алтайвитамины». Намерение подать иск о банкротстве к «Росте» также изъявил Сбербанк.

Stada – немецкая фармацевтическая компания, которая специализируется на производстве и продаже дженериков и безрецептурных препаратов. В портфеле компании – лекарства для лечения инфекционных, неврологических, гинекологических, офтальмологических и других заболеваний. Выручка компании в 2016 году составила 2,1 млрд евро.

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