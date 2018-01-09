Medtronic рассчитывает сэкономить $3 млрд на реструктуризации

Производитель медицинских изделий и оборудования Medtronic представил план реструктуризации, с помощью которого компания рассчитывает снизить издержки на $500–700 млн в год на протяжении пяти лет. Всего до 2022 года, по данным Medtronic, благодаря реструктуризации будет сэкономлено около $3 млрд.

План был представлен на конференции J.P. Morgan Healthcare. Главный исполнительный директор Medtronic Омар Ишрак подчеркнул, что в компании уверены в росте финансовых показателей в краткосрочной перспективе.

Medtronic сообщил об ожидаемом росте выручки в 4-5% в 2018 фискальном году, а прибыли – на 9-10%. Тем не менее, как отмечает Reuters, инвесторы скептически отнеслись к прогнозу, учитывая общие негативные тенденции в отрасли.

Medtronic – международная компания – производитель медицинских изделий, в том числе для кардиохирургии, нейрохирургии, хирургии позвоночника и других. С 2008 года производитель имеет собственное представительство в России – ООО «Медтроник».

Ранее, в декабре 2017 года, израильская фармацевтическая компания Teva представила свой план по сокращению расходов на $3 млрд к концу 2019 года, который предполагает увольнение 14 тысяч сотрудников по всему миру, что привело к акциям протеста: в трудовой конфликт пришлось вмешаться правительству Израиля.

Источник: Reuters

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