Блокчейн позволит снизить стоимость разработки лекарственных препаратов

Конкурирующие компании Pfizer, Amgen и Sanofi намерены использовать совместный блокчейн для снижения стоимости разработки и тестирования новых лекарств, передает COINFOX.

Как сообщил в интервью Coindesk глава по инновациям Amgen Джайдев Таккар, цель сотрудничества – взаимная помощь в оптимизации клинических исследований. В последние годы ужесточение стандартов и растущая сложность проводимых исследований привели к тому, что разработка медицинских препаратов стала крайне дорогостоящей и длительной. Исследования длятся 6-7 лет, при этом 90% препаратов не проходят стадию клинических исследований. По данным Кена Гетца из исследовательского Университета Тафтса (США), средняя стоимость успешной разработки одного лекарства составляет около $2,6 миллиарда, что представляет собой значительную сумму даже для таких фармацевтических гигантов, как Pfizer или Amgen.

Совместное использование блокчейна, как ожидается, должно помочь снизить продолжительность и стоимость клинических исследований, а также повысить процент успешных разработок. К примеру, сейчас доступ к данным пациентов, которые хотели бы принять участие в исследованиях, является сложной задачей, так как данные хранятся в разных, не связанных между собой учреждениях. Блокчейн-система, в частности, позволит заинтересованным пациентам делать свои данные доступными для представителей фарм-компаний. Кроме того, блокчейн поможет обеспечить единство данных о новых лекарствах, что особенно важно для их одобрения регулирующими органами. Также будет проще бороться с фальсификацией медикаментов.

Обсудить данную тему подробнее планируется на профильной конференции Blockchain for clinical trials, которая состоится 12 февраля в Орландо (Флорида). Как ожидается, в ней также примут участие представители американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

gmpnews