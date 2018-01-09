Контрафакт и фальсификат в лицензированную сеть аптек не будет попадать вообще

В Госдуме приняли законопроект о маркировке лекарственных средств специальными метками Data Matrix, которая станет обязательной с 1 января 2020 года. Компании, решившие войти в систему раньше на добровольной основе, смогут сделать это в любое время начиная с 1 января 2018-го. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в интервью «Известиям» рассказал о мобильном приложении для контроля аптек, о том, как внедрение маркировки отразится на качестве лекарств, и зачем служба планирует проводить контрольные закупки «уколов красоты».

В декабре правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает наделить работников Росздравнадзора правом делать контрольные закупки. Для чего это нужно?

У Росздравнадзора достаточно полномочий, чтобы отследить качество медикаментов. Но в этой сфере всё равно остаются значимые проблемы. Например, правила выписки и отпуска лекарственных препаратов (по рецептам. — «Известия»). Мы знаем, что в некоторых субъектах нарушения встречаются достаточно часто. В южных регионах чаще всего нарушают правила продажи психотропных препаратов. Также особая зона внимания — антибактериальные препараты. Чтобы устранить проблемы, тех форм контроля, которые существуют на сегодняшний день в Росздравнадзоре, недостаточно.

То есть контрольные закупки позволят проследить, есть ли нарушения при продаже лекарств по рецептам?

В том числе, но не только. И лекарственные препараты, и медицинские изделия не всегда отпускаются по правилам: продают либо лекарства без рецепта, либо запрещенные препараты, либо те, на реализацию которых у аптеки нет разрешения. Бывают также случаи, когда нарушают и медицинские организации — оказывают помощь, не имея на это лицензии и специалистов. Выявить эти нарушения можно только контрольной закупкой.

Как она будет проходить?

Наши специалисты будут обращаться в клинику. Они оплатят услугу, получат чек, а потом проведут проверку по реестру лицензий. Если нет лицензии на конкретную помощь — это правонарушение.

Но нас настораживают не только медицинские услуги, но и те, что оказывают в области косметологии. В частности, введение лекарственных препаратов, инъекций, всевозможных препаратов на основе ботулотоксинов (ботокс. — «Известия»), на основе гиалуроновой кислоты. Желая получить дополнительные доходы, некоторые организации начинают оказывать такие услуги без разрешения, а потом пациенты поступают к врачам с тяжелейшими осложнениями, которые часто их обезображивают. Это аллергические реакции, некрозы, инфицированные раны и др.

Для нас разрешением на применение «санкций» к таким недобросовестным компаниям будет фактически оформленная услуга, подписанный договор, чек. Это подтверждение, что организация, не имеющая лицензии, совершила правонарушение.

Верно ли, что контрольные закупки не будут касаться фальсифицированных лекарств?

Для проверки фальсифицированных, контрафактных лекарственных препаратов в аптеках у нас уже есть полномочия. Мы можем выходить с неразрушающими методами контроля (не требуют разрушения образцов материала или изделия в целом. — «Известия») и сегодня без уведомления производителей, без согласования прокуратуры. Это будет касаться, в частности, интернет-торговли (законопроект, разрешающий продажу лекарств в сети, сейчас на рассмотрении в Госдуме. — «Известия»).

Каково количество фальсифицированных и контрафактных препаратов на рынке по итогам уходящего года?

В 2017 году мы получили результат деятельности, которая выстраивалась все предыдущие годы. Создавались лабораторные комплексы, имеющие международную аккредитацию, — одни из лучших в мире. Формировалась законодательная база — установление уголовной ответственности (за обращение фальсифицированных лекарств и БАДов, производство медикаментов без лицензии и подделку документов на них. — «Известия»), маркировка медикаментов. Ратифицирована конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией медпродукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения («Медикрим»).

И поэтому в 2017 году по сравнению с двумя предыдущими количество фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов в обороте упало более чем в два раза. Это очень хороший первый шаг, знак того, что все мероприятия, которые проводились ранее, эффективны. И мы рассчитываем сохранить этот тренд в дальнейшем. Правонарушения в сфере обращения лекарственных средств вообще должны стать единичными резонансными ЧП, возможными только в случае какого-то производственного сбоя.

Когда вы планируете достичь таких результатов и полностью избавиться от контрафакта и фальсификата?

К концу 2020 года мы уже планируем достичь таких результатов на лицензируемом фармрынке. Тем более что будет работать система маркировки медикаментов. Поэтому контрафакт и фальсификат в лицензированную сеть аптек не будет попадать вообще.

Заканчивается первый календарный год действия пилотного проекта по маркировке лекарств. Можно ли подвести итоги?

Пилотный проект идет в штатном режиме. Напомню, основной задачей было разработать схемы информационного взаимодействия, программный продукт для производителей, дистрибьюторов, аптечных организаций. Он создан. Сегодня к системе подключено более 850 участников и 52 лекарственных препарата. Но эта цифра каждый день растет.

Маркировка уже помогла найти некачественные или фальсифицированные препараты?

Использование маркировки на этапе эксперимента позволило выявить преступления в сфере обращения лекарственных средств на сумму более чем 100 млн рублей. Уже возбуждены уголовные дела и ведется следствие. Мы очень благодарны силовым ведомствам за помощь и сотрудничество. На наш взгляд, проект по маркировке является всеобъемлющим для контроля качества.

Каждый потребитель сможет убедиться, что препарат находится в обороте легально. Пациенты часто волнуются за качество лекарств. В каждой аптеке должен быть установлен специальный прибор для считывания информации. Система позволит покупателю контролировать аптеки даже с помощью приложения для смартфона.

Приложение уже работает?

Приложение создано, доступно в Google Play и App Store. Оно так и называется «Проверка маркировки товаров». Если покупатель обнаружит некачественный препарат, он сможет направить жалобу в надзорный орган. Сейчас приложение помогает проверить не все лекарства, а только подключенные к пилотному проекту.

gmpnews