Фармкластер «Магнус-Грозный» объединит восемь производителей лексредств

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Mylistory рассказал о развитии промышленности в регионе.

По словам руководителя региона, до военных событий 90-ых годов республика являлась индустриальным центром Северного Кавказа и нужно вернуть ей этот статус. Сейчас в Чечне не только возрождают былой промышленный сектор, но и на создают новые производства.

В частности, он обратил внимание на строительство завод по производству селина, не имеющего аналогов в России. Кроме того, Кадыров напомнил о недавнем запуске первой очереди российско-корейского завода по производству инновационных литиевых аккумуляторов. Особое внимание он также уделил строительству фармацевтического кластера «Магнус-Грозный».

«Он будет состоять из восьми предприятий по производству лекарственных препаратов, обеспечит работой около тысячи человек», — отметил глава ЧР.

Также Рамзан Кадыров напомнил об открытии индустриальных парков в Грозном и Гудермесе, а также реализации проекта инновационного технопарка «Казбек».

Среди лидеров уже действующих заводов глава Чечни отметил производство «Чеченавто» по сборке автомобили Lada различных модификаций. Стоит напомнимть, что предприятие также занялось производством шестиместного багги «Чаборз» М-6, предназначенного для сил специального назначения.

По мнению Рамзана Кадырова, Чечня имеет хорошие перспективы и большой шанс вернуть себе звание индустриального центра Кавказа.

«Впереди еще очень большой объем работ, мы пока делаем первые, но уверенные шаги в развитии этой отрасли. У меня нет сомнений, что все получится, и Чечня вернет себе былую славу промышленного центра Юга России», — заявил Глава Чечни.

Ранее «Кавказ Сегодня» писал о том, что руководитель республики поздравил народ Чечни с Днем восстановления государственности.

kavtoday