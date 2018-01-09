Pfizer вышла из бизнеса нейронаук

«Пфайзер» (Pfizer) приняла решение свернуть научно-исследовательские программы в области нейронаук, что повлечет за собой увольнение приблизительно трех сотен сотрудников. Речь идет о равно как доклинических активах, так и препаратах-кандидатах, находящихся в клинических испытаниях фаз I/II.

С экспериментального конвейера «Пфайзер» исчезнут следующие прототипные молекулы (первые две в фазах II, остальные — в фазах I):

PF-06372865, агонист ГАМКA-рецептора, эпилепсия;

PF-06649751, активатор дофаминового рецептора D1, болезнь Паркинсона;

PF-04958242, AMPA-агонист, шизофрения;

PF-05251749, ингибитор казеинкиназы 1 дельта и эпсилон, болезнь Альцгеймера;

PF-06648671, модулятор комплекса гамма-секретазы, болезнь Альцгеймера;

PF-06669571, активатор дофаминового рецептора D1, когнитивное расстройство;

PF-06751979, ферментный ингибитор, болезнь Альцгеймера;

PF-06852231, холинергический модулятор, болезнь Альцгеймера.

Между тем продолжится изучение позднестадийного танезумаба (tanezumab) — ингибитора ростового фактора нервов (NGF), проверяемого совместно с «Илай Лилли» (Eli Lilly) в рамках соглашения образца октября 2013 года ценой 1,78 млрд долларов в терапии хронического люмбаго, остеоартритной боли, болевого синдрома ввиду костного метастазирования. Никуда не пропадет антиконвульсант «Лирика» (Lyrica, прегабалин), в 2016 году заработавший 5 млрд долларов благодаря обширному спектру назначений. В руках «Пфайзер» также останутся программы редких нейромышечных и неврологических расстройств.

Высвобожденный бюджет будут пущен на другие области исследований и разработок, которым «Пфайзер» осталась верна: метаболическим расстройствам и сердечно-сосудистым заболеваниям, воспалительным состояниям и иммунным патологиям, редким болезням, вакцинам, онкологии.

Что любопытно, совсем отказываться от нейронаук «Пфайзер» не хочет, вот почему собирается создать венчурный фонд, который будет инвестировать в соответствующие проекты сторонних компаний. Денег на это хватит с лихвой, учитывая, что в 2016 году на исследования и разработку было пущено 7,84 млрд долларов.

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