В БГУ разработан инновационный ветеринарный биопрепарат

Специалистами Белорусского государственного университета разработан ветеринарный биопрепарат «Субмастин-КРС» для эффективной профилактики и лечения субклинического мастита лактирующих коров, передает пресс-служба ВУЗа.

Это новый, не имеющий мировых аналогов ветеринарный препарат, предназначенный для борьбы с заболеванием, практически не поддающимся терапии традиционными методами и приносящим наибольшие убытки в молочном производстве.

Разработчиками выступили сотрудники НИЛ биотехнологии кафедры микробиологии биологического факультета БГУ, а руководителем научной работы – заведующий кафедрой микробиологии профессор Владимир Прокулевич.

Преимуществами предложенной инновации является полное отсутствие в составе препарата антибиотиков, действующие вещества представлены собственными защитными белками животных. Кроме того, молочную и мясную продукцию можно использовать в пищу во время и после применения биопрепарата без ограничений.

Технология получения ветеринарного лекарственного средства относится к инновационным научным разработкам VI технологического уклада и включает полный цикл: от конструирования генов, создания генноинженерных штаммов-продуцентов, биосинтеза соответствующих фармацевтических субстанций и приготовления готовой лекарственной формы. Организовано производство препарата с использованием местного сырья и уже произведено более 400 тысяч доз. Биопрепарат востребован и поставляется на экспорт в страны ЕАЭС.

gmpnews