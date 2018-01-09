В юбилейный год Apteka.ru побила собственный рекорд по заказам

Ежегодно количество пользователей сервиса Apteka.ru растет. В 2016 году сайт праздновал отгрузку 5-миллионного заказа, а в 2017 году сервису исполнилось 5 лет, и количество заказов, сделанных с помощью сайта, превысило 10 миллионов!

В декабре представители Apteka.ru в Москве вручили новенький смартфон Яне Рафаэловой, которая совершила 10-миллионный заказ с помощью сайта Apteka.ru.

Яна уже два года пользуется сервисом и регулярно заказывает лекарства не только для себя, но и для всей своей семьи. Она с удовольствие рекомендует сервис всем знакомым, кто сталкивается с необходимостью поиска лекарств в интернете.

Яна: Очень приятно, что любимый сервис поощряет таким образом своих пользователей. Я, конечно, совсем не ожидала, что победителем юбилейной акции стану именно я, поэтому, когда со мной связался представитель Apteka.ru, я не поверила своей удаче. Но вот подарок у меня в руках, и я хочу сказать всем пользователям Apteka.ru – верьте в чудеса, особенно под Новый год. Они действительно происходят. Благодарю Apteka.ru за высокое качество сервиса, скорость доставки и широкий ассортимент. Заказывайте на Apteka.ru чаще!

Apteka.ru и АО НПК «Катрен» поздравляют всех с наступившим Новым годом и желают счастья, уюта, исполнения желаний и всего самого доброго в новом году!

«Фармацевтический вестник»