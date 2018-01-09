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«О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения»

Принят: Декабрь 29, 2017

Федеральный закон от 29.12.2017 № 439-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения»

«Фармацевтический вестник»

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Январь 9, 2018 | Просмотров: 27