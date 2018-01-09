Pfizer заплатила 830 млн долл. за доступ к препаратам, таргетирующим неправильно свернутые белки

Компания Pfizer Inc заплатила американскому разработчику инновационных биотехнологических препаратов Arvinas LLC 830 млн долл. (693 млн евро) за разработку кандидатных малых молекул для лечения заболеваний, вызываемых неправильно свернутыми белками, сообщает In-Pharma Technologist.

Arvinas использует технологию для целевого разложения белков PROTAC, основанную на применении соединений, которые активизируют вспомогательную систему клеток – протеасому – для разложения белков, вызывающих заболевания.

Принцип работы этих соединений основан на «побуждении» клеточных ферментов к присоединению молекулы убихитина к целевому белку, таким образом «маркируя» его для удаления.

Разработчик данной технологии утверждает, что такой подход исключает необходимость системного воздействия на организм человека, которого требует применение других ингибиторов неправильно свернутых белков, и таким образом снижает риск побочных эффектов.

По условиям сделки, Arvinas будет осуществлять поиск и исследование кандидатных молекул, нацеленных на разложение болезнетворных белков во многих терапевтических областях.

В дополнение к авансовому платежу, Pfizer будет осуществлять поэтапные платежи по результатам исследований и коммерциализации кандидатных препаратов, а также будет выплачивать роялти с продаж, если кандидаты станут коммерческими продуктами.

Соглашение с Pfizer заключено через несколько месяцев после расширения сотрудничества Arvinas с Genentech, подразделением Roche.

Аналогичную сделку Arvinas заключила с американским фармпроизводителем Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD).

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»