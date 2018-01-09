Отечественные иммунобиологические препараты будут создаваться в рамках госпрограммы развития фармпромышленности

Правительство РФ утвердило новую редакцию госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Соответствующее постановление Правительства РФ от 28 декабря 2017 года №1673 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В подпрограмму «Развитие производства лекарственных средств» добавлены основные мероприятия по созданию отечественных иммунобиологических препаратов с принципами действия, основанными на новейших мировых достижениях в области иммунобиологии, по реализации прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по государственным контрактам и договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Госпрограмма дополнена разделом по опережающему развитию приоритетной территории Дальнего Востока.

В связи с досрочным завершением в 2017 году реализации федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» в госпрограмму интегрированы мероприятия ФЦП.

Объемы финансирования ФЦП скорректированы в соответствии с утвержденными бюджетами на 2016 и 2017 годы, а также на плановый период 2018 и 2019 годов.

Кроме того, уточнены сроки реализации, наименования и объемы финансирования семи инвестиционных проектов ФЦП.

Перечень целевых индикаторов и показателей госпрограммы дополнен показателями: объём привлеченных внебюджетных средств, количество созданных научно-исследовательских центров по разработке лекарственных средств, медицинских изделий мирового уровня, количество выполненных прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по госконтрактам и договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области медицинской промышленности.

«Фармацевтический вестник»