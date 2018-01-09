Teva отложила закрытие своего израильского завода

Руководство израильского фармпроизводителя Teva договорилось с бастующими сотрудниками своего иерусалимского завода — они согласились прекратить забастовки и вернуться к работе, в обмен на обещание компании не проводить массовых сокращений до конца 2019 года. Кроме того, Teva выплатит компенсации уволившимся офисным работникам.

Teva Pharmaceutical Industries достигла соглашения с работниками своего фармацевтического завода в Иерусалиме о закрытии предприятия к концу 2019 года. Это должно поставить точку в трудовом конфликте, возникшем после того, как менеджмент компании объявил о грядущих масштабных сокращениях.

Кроме того, Teva достигла договоренности с израильским профсоюзом Гистадрут о выплате компенсаций административному персоналу при увольнении по инициативе работника. Сколько человек смогут получить такие выплаты, компания не раскрывает.

Завод должен закрыться в рамках плана реструктуризации, согласно которому Teva намерена сократить четверть сотрудников (14 тысяч рабочих мест) по всему миру за два года. План был озвучен Teva в середине декабря, что повлекло за собой забастовки рабочих завода в Иерусалиме, где работают 500 человек.

Teva должна сократить расходы на $3 млрд к концу 2019 года с $16,1 млрд, потраченных в 2017 году, следует из плана реструктуризации. В Израиле могут быть сокращены в общей сложности 1,7 тысячи работников.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху просил руководство компании сохранить завод в Иерусалиме, а вместо этого закрыть предприятие Teva в Ирландии, однако компания не стала пересматривать свои планы.

Источник: Reuters

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