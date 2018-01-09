Для цифровой экономики потребуется принять более 50 нормативных актов

Правительство разработало план изменений в законодательстве, которые необходимо сделать, чтобы перейти на цифровую экономику, в том числе в здравоохранении. За три года планируется изменить или заново разработать более 50 нормативных документов.

Несмотря на то, что для полноценного внедрения цифровой медицины нужно будет менять уже существующие нормативные акты и разрабатывать новые, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по цифровым технологиям в своей резиденции в Горках призвал «не преувеличивать ценность собственно нормотворческой работы» и сосредоточиться на разработке инновационных продуктов.

Согласно плану правительства, до конца 2018 года планируется разрешить операторам связи и частным клиникам обновлять сведения о пациентах дистанционно через информационные системы органов государственной власти, Пенсионный фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и ЕСИА [портал государственных услуг. – Vademecum].

Для этого будут внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», распоряжение Правительства РФ от 15.08.2012 №1471-р [Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между федеральными органами исполнительной власти и кредитными организациями, Банком России осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. – Vademecum].

Также до конца текущего года должны быть определены правила электронной идентификации при получении телемедицинских услуг. Для этого планируется внести изменения в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О связи», «Об электронной подписи», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Чтобы определить, как могут быть использованы данные о пациенте, полученные при помощи медицинских трекеров, планируется до мая 2019 года внести изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил сделать упор на появление новых прорывных технологий. Для этого к 2020 году в сфере здравоохранения планируется реализовать 16 проектов – от искусственного интеллекта до сверхчувствительных квантовых сенсоров. Хотя некоторые из предлагаемых разработок дублируют уже существующие продукты. Например, согласно плану, уже в 2018 году должно быть создано производство систем автоматизированного планирования, управления и контроля результатов хирургического лечения, хотя в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева такая система разрабатывалась еще с середины 70-х годов XX века.

В 2019 году должны быть разработаны система обработки медицинских изображений и система поддержки принятия решений в области исследований и маркетинга для медицины и фармацевтики. Работу над подобным проектом под названием «CoВrain-Аналитика» уже завершают в Сколково, общий бюджет – 450 млн рублей.

Источник: Правительство России

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