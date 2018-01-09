Takeda объявила о намерении приобрести TiGenix за 520 млн евро

Японская компания Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда») объявила о своем намерении приобрести бельгийскую биофармацевтическую компанию TiGenix NV («TiGenix»), которая разрабатывает новые методы лечения на основе стволовых клеток.

Данная сделка является естественным продолжением уже существующего соглашения о партнерстве между Takeda и TiGenix по совместной разработке новых методов лечения пациентов с желудочно-кишечными расстройствами.

Соглашение с Takeda имеет единодушную поддержку совета директоров TiGenix (включая его генерального директора). Стоимость сделки оценивается в 520 млн евро. После ее завершения TiGenix станет дочерней компанией Takeda.

Перспективным кандидатом в препараты TiGenix в данной терапевтической области считается продукт Cx601, предназначенный для лечения сложных случаев перианальных свищей — тяжелого осложнения болезни Крона. Другой продукт — Cx611 — проходит клинические исследования I/II фазы для лечения пациентов с тяжелым сепсисом, а кандидат в препараты — AlloCSC-01, нацеленный на острую ишемическую болезнь сердца, продемонстрировал положительные результаты в клиническом исследовании I/II фазы для лечения больных с острым инфарктом миокарда.

gmpnews