ПОДАН ИСК О БАНКРОТСТВЕ НОВОСИБИРСКОГО «АБОЛМЕДА»

Арбитражный суд Новосибирской области 9 января 2018 года принял иск о банкротстве фармацевтического предприятия «Аболмед». Истцом по делу выступает торговое общество Андорры Leon Victor Leon SLU, дата рассмотрения иска пока не назначена.

В октябре 2016 года Leon Victor Leon SLU отсудила у «Аболмеда» 814,1 тысячи евро, которые фармкомпания задолжала андоррской компании по лицензионному договору о предоставлении в пользование товарных знаков. Решение вынес Арбитражный суд Москвы.

В последнее время «Аболмед» преследуют проблемы. В 2015 году появилась информация об отзыве у предприятия производственной лицензии.

В январе 2017 года с заявлением о банкротстве «Аболмеда» обратилась инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска, однако ответчик погасил задолженность, и в июне 2017 года дело было прекращено.

ООО «Аболмед» в 2004 году запустило в Новосибирске первую очередь фармацевтического завода по производству стерильных порошков для инъекций. В октябре 2009 года была запущена вторая очередь по производству инфузионных растворов и лиофилизированных препаратов, а в 2010 году был введен в эксплуатацию новый складской корпус предприятия. В 2014 году на базе «Аболмеда» была основана производственно-фармацевтическая компания «Пребенд».

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2015 году выручка «Аболмеда» составила 229,7 млн рублей, чистый убыток – 53,3 млн рублей. Финансовые показатели за 2016 год не опубликованы. Единственным владельцем «Аболмеда» и «Пребенда» СПАРК называет Илиану Панайотову.

Источник: Электронное правосудие

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