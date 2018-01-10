ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИТ 116,8 МЛН РУБЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО ЭКЗОСКЕЛЕТА

Компания «ЭкзоАтлет» получит 116,8 млн рублей из государственного бюджета на создание детского роботизированного экзоскелета ExoAtlet Bambini, еще около 50 млн рублей, необходимых для завершения разработки, компания будет искать у частных инвесторов.
Проект детского экзоскелета ExoAtlet Bambini относится к разделу NeuroNet госпрограммы «Национальная технологическая инициатива». Как рассказала Vademecum генеральный директор«ЭкзоАтлета» Екатерина Березий, разработка устройства займет три года, а еще через год оно поступит в продажу.
На проект потребуется около 166 млн рублей, 30% от этой суммы компания будет искать самостоятельно. По словам Березий, «ЭкзоАтлет» уже нашел двух инвесторов, но их имена пока не разглашаются. Большую часть финансирования – 116,8 млн рублей – выделит государство.
«С помощью экзоскелета можно будет учить ходить тех детей, которые из-за неврологических осложнений не имели шансов научиться ходить правильно, – объясняет Березий. – Экзоскелетами можно будет оснастить детские отделения и вместе с другими методами реабилитации значительно эффективнее восстанавливать детей с двух лет». Тестировать ExoAtlet Bambini будут в государственных медцентрах, своих партнеров компания пока не раскрывает.
В 2016 году компания «ЭкзоАтлет» начала продажу экзоскелетов для взрослых. По словам Березий, эта разработка не подходит детям по двум причинам: «Во-первых, она существует только для роста от 150 см. Во-вторых, масштабировать эту разработку, уменьшив ростовку до 80 сантиметров, нельзя – эти экзоскелеты рассчитаны на тех людей, которые уже умели ходить, и нам нужно просто восстановить эту функцию. У детей же другая неврологическая картина – они никогда не умели ходить, и это другая задача, которая требует принципиально другого устройства».
Детский экзоскелет в июне 2016 года представили Испанский национальный исследовательский совет (CSIC) совместно с Marsi Bionics. Устройство рассчитано на детей от 3 до 14 лет.