ПОДМОСКОВЬЕ ВЫДЕЛИЛО НА ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 11,8 МЛРД РУБЛЕЙ В 2018 ГОДУ

В 2018 году власти Московской области выделят 11,8 млрд рублей на обеспечение населения льготными лекарствами, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Ольга Забралова. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

В 2017 году в Подмосковье выписано около 3,2 млн льготных рецептов на 9,1 млрд рублей. Всего на эти цели в бюджете было предусмотрено 10,5 млрд рублей.

На лекарственное обеспечение в рамках государственной социальной помощи в области имеют право более 661 тысячи человек. Лекарства доступны более чем в 300 аптеках и аптечных пунктах.

В 2016 году в Подмосковье завершился проект по созданию сети государственных аптек. С 2014 года здесь было открыто 280 аптечных пунктов.

Опрос Общероссийского народного фронта (ОНФ) показал, что 72% льготников вынуждены покупать лекарства на свои деньги, потому что льготных препаратов нет в аптеках.

Источник: Правительство Московской области

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