ПОДМОСКОВЬЕ ВЫДЕЛИЛО НА ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 11,8 МЛРД РУБЛЕЙ В 2018 ГОДУ

В 2018 году власти Московской области выделят 11,8 млрд рублей на обеспечение населения льготными лекарствами, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Ольга Забралова. Это на 12% больше, чем в прошлом году.
В 2017 году в Подмосковье выписано около 3,2 млн льготных рецептов на 9,1 млрд рублей. Всего на эти цели в бюджете было предусмотрено 10,5 млрд рублей.
На лекарственное обеспечение в рамках государственной социальной помощи в области имеют право более 661 тысячи человек. Лекарства доступны более чем в 300 аптеках и аптечных пунктах.
В 2016 году в Подмосковье завершился проект по созданию сети государственных аптек. С 2014 года здесь было открыто 280 аптечных пунктов.
Опрос Общероссийского народного фронта (ОНФ) показал, что 72% льготников вынуждены покупать лекарства на свои деньги, потому что льготных препаратов нет в аптеках.
Источник: Правительство Московской области