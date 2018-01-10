«МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ» КУПИЛА ПОДМОСКОВНУЮ СЕТЬ «СТОЛЕТНИК»

По информации Vademecum, принадлежащая фармдистрибьютору «Катрен» аптечная сеть «Мелодия здоровья» купила подмосковную сеть «Столетник». По данным на 30 июня 2017 года, в «Столетнике» насчитывалось 53 аптеки.

Как следует из данных информационной системы СПАРК, 26 декабря 2017 года основным владельцем восьми из тринадцати юрлиц «Столетника» стал Алексей Юшин, который также является директором трех юрлиц «Мелодии здоровья», находящихся в Орловской области.

Генеральный директор и совладелец «Столетника» Олег Солодовников подтвердил Vademecum, что сделка состоялась. По его словам, полностью она будет закрыта до конца января. Информацию о сделке также подтвердил представитель «Мелодии здоровья».

Осенью 2017 года «Мелодия здоровья» закрыла две сделки по покупке региональных аптечных сетей. Таким образом, «Мелодии здоровья» достались тюменский «Добрый лекарь» (16 аптек) и курский «Целитель» (39 аптек). Также в начале 2017 года «Мелодия здоровья» вела переговоры о покупке челябинской «Классики», но в итоге сеть перешла самарской «Имплозии».

Аптечная сеть «Мелодия здоровья» заняла 10-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за первое полугодие 2017 года» с выручкой 8,1 млрд рублей. На конец первого полугодия сеть объединяла 1 063 аптеки в 53 регионах РФ, в том числе в Москве и Московской области.

«Столетник» занял в том же рейтинге 77-е место с выручкой 806 млн рублей. Аптеки сети расположены в разных городах Московской области: Мытищах, Фрязино, Красноармейске, Волоколамске, Истре и т. д. Кроме того, несколько аптек «Столетника» находятся в Москве. Основными владельцами сети являются Олег Солодовников и Инна Ломовцева.

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