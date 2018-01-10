ALLERGAN ОБЪЯВИЛА ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ НА 2018 ГОД

Прогноз ирландского фармпроизводителя Allergan на 2018 год по выручке оказался немного ниже прогноза аналитиков: компания рассчитывает получить до $15,3 млрд. Кроме того, Allergan ожидает сэкономить до $4 млрд налогов благодаря налоговой реформе в США.

Производитель Ботокса Allergan ожидает получить выручку в $15–15,3 млрд в 2018 году. Такой финансовый прогноз компания обнародовала на конференции J.P. Morgan в Сан-Франциско. Это ниже прогноза Thomson Reuters, который предполагал для Allergan выручку в $15,61 млрд.

Чистая выручка Allergan за три квартала 2017 года составила $11,6 млрд – на 8,5% выше, чем за аналогичный период 2016 года. За весь 2017 год Allergan рассчитывает получить выручку в $15,875–16,025 млрд, итоги года пока официально не опубликованы.

Компания ожидает получить выгоду в сумме $3,5–4 млрд благодаря налоговой реформе в США, утвержденной в четвертом квартале 2017 года. Реформа предполагает облегчение налогового бремени: в частности, налог на прибыль для юрлиц будет снижен с 35% до 20%.

Allergan сообщила также, что не ожидает появления на рынке дженериков своего препарата от синдрома сухого глаза Рестасис (циклоспорин) ранее второго квартала 2018 года.

Компания еще в ноябре 2017 года объявила, что продаст четверть из 10% принадлежащих ей акций израильского фармпроизводителя Teva в течение первого квартала 2018 года.

В августе 2016 года Allergan продала свой бизнес по производству дженериков (компания Actavis) израильской Teva за $33 млрд и получила ее акции на $5,3 млрд. По условиям сделки их нельзя было продавать в течение года. С тех пор акции Teva потеряли более четверти своей стоимости.

Ирландская Allergan – производитель препаратов для ЦНС, по уходу за глазами, в сфере медицинской эстетики и дерматологии, гастроэнтерологии, женского здоровья, урологии и антибактериальных средств. Выручка компании в 2016 году выросла на 14,8% к предыдущему году и составила $14,57 млрд.

Источник: Allergan

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