NOVO NORDISK ПРЕДЛОЖИЛА $3,1 МЛРД ЗА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ABLYNX

Датская фармкомпания Novo Nordisk предложила купить бельгийскую биотехнологическую компанию Ablynx за 2,6 млрд евро ($3,1 млрд) – это на 14% больше первого предложения, сделанного в декабре 2016 года. Однако в Ablynx по-прежнему полагают, что датчане их недооценивают.

Крупнейший в мире производитель инсулина Novo Nordisk предложил выкупить Ablynx, исходя из оценки 30,5 евро за акцию. Новое предложение на 66% выше средневзвешенной цены акций Ablynx за три месяца, предшествовавшие 5 января 2018 года.

Novo Nordisk объяснила свой интерес разработками Ablynx, в частности, это препарат каплацизумаб для лечения редкого заболевания – тромботической тромбоцитопенической пурпуры (болезни Мошковица). Он может удачно дополнить линейку препаратов Novo Nordisk для лечения гемофилии.

В Ablynx, в свою очередь, сообщили, что Novo Nordisk снова недооценила компанию и ее перспективы.

Ablynx специализируется на исследовании новых лекарств, основанных на нанотелах, найденных в иммунной системе лам и альпак.

Novo Nordisk специализируется на препаратах крови, лекарствах для лечения диабета и ожирения. В 2015 году Novo Nordisk купила две американские биофармацевтические компании – Calibrium и MB2, которые разрабатывали новые препараты для лечения диабета и связанных с ним метаболических расстройств. Продажи компании в 2016 году составили 111,8 млрд датских крон ($18 млрд), чистая прибыль – 37,9 млрд датских крон ($6,1 млрд).

Мировой фармрынок в этом году ждут многочисленные слияния и поглощения, сошлись во мнении консультанты Erst & Young (EY) и Baker McKenzie, на исследования которых ссылается Reuters. Этому будет способствовать налоговая реформа в США, которая высвободит для крупных корпораций значительные финансовые средства. В EY подсчитали, что объем таких сделок в 2018 году может превысить $200 млрд.

Источник: Novo Nordisk

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