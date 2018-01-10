ВСЕ ГОСЗАКУПКИ ПЕРЕВЕДУТ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

Президент России Владимир Путин подписал поправки в 44-ФЗ «О контрактной системе» и 223-ФЗ «О закупках». В соответствии с ними все открытые государственные закупки будут проводиться только в электронном формате, сообщает сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Это упростит процесс подачи заявки на торги. Таким образом, по словам заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна, Правительство РФ намерено поддержать малый и средний бизнес.

«Мы хотим существенно упростить процедуру закупок, сделать ее максимально понятной и единообразной для потенциальных участников. Перевод закупок на электронные площадки – один из важнейших шагов в этом направлении, благодаря которому все сложности закупочного процесса можно погрузить в функционал информационных систем, сделав закупки для пользователя проще», – пояснил он.

Новый закон, за исключением нескольких отдельно указанных пунктов, вступает в силу с 1 июля 2018 года.

При этом сама система госзакупок лекарств и медизделий далека от совершенства. По данным ФАС, за 2015–2017 годы на торгах по поставке медикаментов и медицинского оборудования участники картелей заработали более 23 млрд рублей. Картели в этой сфере охватили более 6 тысяч аукционов в 82 субъектах РФ.

Источник: ФАС России

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