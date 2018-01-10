Физики ЮФУ создают основу для возникновения новых лекарственных средств

Ученые Южного федерального университета отчитались о работе в рамках гранта Российского научного фонда и подали заявку на его продление. В течение трех лет они изучали принципы устройства и работы белковых шприцеобразных наномашин, которые встречаются, в том числе, среди вирусов. Полученные результаты важны с точки зрения разработки новых лекарственных препаратов.

— Шприцеобразные устройства – это вставленные друг в друга нанотрубки, — рассказывает профессор кафедры нанотехнологии физического факультета ЮФУ, руководитель исследования Сергей Рошаль. – Внешне они действительно напоминают шприц. При сокращении внешнего цилиндра внутренний пронзает мембрану, вследствие чего происходит впрыскивание информационных молекул в клетку. Так вирус встраивается в ДНК.

В общих чертах данный механизм был открыт еще несколько десятилетий назад, однако ростовские ученые смогли описать его более точно и досконально на примере бактериофага Т4, установив ранее неизвестную геометрическую связь между симметриями нанотрубок. Результаты исследования недавно были опубликованы в журнале Nanoscale.

— Мы не медики, – говорит Сергей Рошаль. – Мы – физики, занимающиеся биологическими системами, но то, что мы делаем, представляет интерес для медицины и фармакологии. Надеюсь, что нашу статью прочтут те, кто имеет отношение именно к этим областям знаний. Понимание устройства и принципов функционирования шприцеобразной наномашины бактериофагов, изложенное в нашей публикации, — принципиально с точки зрения создания новых лекарственных средств. Бактериофаги не просто являются альтернативой антибиотикам, но и в состоянии выступать в роли наноконтейнеров.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»