Teva повысила цены на 20 препаратов, но не на Copaxone

По данным аналитика в области здравоохранения банка UBS Марка Гудмана, израильская фармацевтическая компания Teva повысила цены на 20 наименований лекарственных препаратов, сообщает израильское экономическое издание Globes. При этом аналитик подчеркивает, что повышение цен не коснулось препарата для лечения рассеянного склероза Copaxone, которому угрожает конкуренция со стороны голландской Mylan.

Teva повысила цены на свои препараты в пределах 2,3–9,4%. Так, цена на препарат для лечения мышечной боли Amrix выросла на 9,4%, на препарат для лечения болезни Альцгеймера Azilect – на 3%. Следует отметить, что цена на этот препарат уже повышалась на 9,4% в 2017 г. и на 9,9% в 2016 г.

Цены на препараты для лечения респираторных заболеваний Qnasl и AirDuo RespiClick повышены на 8%, на препарат Qvar – на 9%.

Также повышены цены на противоопухолевые препараты Treanda и Synribo – на 6% и 4,5% соответственно.

В январе 2017 г. Teva повысила цену на Copaxone на 7,9%. Недавно Конгресс США предоставил данные о том, что с момента лонча препарата в 1996 г. цена на него увеличилась на 1002%.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»