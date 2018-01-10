Озабоченность китайцев качеством китайских препаратов создает возможности для компаний из США Teva повысила цены на 20 препаратов, но не на Copaxone » Минздрав России закупает препараты для лечения ВИЧ-инфекции Минздрав России проводит аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «О утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». 1. Ламивудин+Зидовудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой/ капсулы 150 мг+300 мг. Начальная (максимальная) цена контракта: 12 870 000,00 руб. Прием заявок заканчивается: 17.01.2018 09:00. 2. Абакавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 106 278 506,88 руб. Прием заявок заканчивается: 17.01.2018 09:00. «Фармацевтический вестник»