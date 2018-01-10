Новый руководитель GlaxoSmithKline произвела замену около 50 топ-менеджеров

Исполнительный директор британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли, возглавившая компанию в сентябре 2017 г., заменила около 50 из 125 топ-менеджеров, сообщает Bloomberg.

Помимо привлечения людей со стороны, руководитель GSK повысила в должности уже работающих в компании топ-менеджеров.

Бывшие топ-менеджеры швейцарской Novartis Тобиас Хестлер и Кристин Рот назначены на должности финансового директора безрецептурного подразделения и руководителя онкологического направления соответственно.

Тамара Роджерс возглавила безрецептурный бизнес GSK в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке.

Бывший исполнительный вице-президент AstraZeneca Люк Милс получил назначение на пост главы фармацевтического бизнеса GSK, а Хэл Баррон сменил Патрика Валланса на посту президента R&D-подразделения.

Кареннан Террелл заняла должность директора по цифровым технологиям GSK.

В 2017 г. в GSK объявили о намерении прекратить более 30 клинических и доклинических исследований, чтобы сосредоточить усилия на ключевых терапевтических направлениях.

В декабре 2017 г. Люк Милс заявил о том, что компания планирует восстановить свои позиции в области онкологии.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»