Хабаровский фармзавод наладил производство эфирных масел

В 2017 году инвесторы дальневосточных территорий опережающего развития выполнили 27 проектов, передает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

Заявленная стоимость новых предприятий, по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 17,8 млрд рублей, при этом фактическое число созданных рабочих мест на данном этапе превысило полторы тысячи.

В индустриальном парке «Авангард» на территории опережающего развития «Хабаровск» к производству эфирных масел из хвойных пород деревьев приступил «Хабаровский фармацевтический завод». Фармпредприятие выпускает эфирные масла из пихты, ели и кедра. Над проектом работают специалисты с высшим фармацевтическим образованием в тесном сотрудничестве с дальневосточными учеными.

Более 3-х с половиной лет компания успешно работает в сфере производства эфирных масел и косметических средств. За это время здесь налажено производство более десятка видов продукции из натурального природного сырья. Предприятие тесно сотрудничает со многими институтами Дальнего Востока, включая Дальневосточный Государственный Медицинский Университет. В 2017 году ООО «ХФЗ» был присвоен статус резидента ТОСЭР Дальнего Востока.

gmpnews