«Ростех» и Siemens вложат 4 млрд рублей в централизацию лабораторий

Государственная корпорация «Ростех» подписала соглашение с Siemens о создании сети централизованных лабораторий в десяти регионах страны. На первом этапе проект потребует 4 млрд рублей инвестиций.

Об этом Vademecum сообщил источник в ГК «Ростех». В пресс-службе госкорпорации подтвердили подписание соглашения, уточнив, что в перспективе рассматривается возможность локализации производства лабораторного оборудования германского концерна и расходников для него.

На первом этапе совместный проект «Ростеха» и Siemens привлечет порядка 4 млрд рублей инвестиций, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. В «Ростехе» на момент выхода новости информацию не подтвердили, но затем сообщили, что «оценивают первый этап проекта в 4 млрд рублей». Представитель Siemens Инна Домарацкая сообщила Vademecum, что со стороны ГК в проекте будет участвовать холдинг «Росэлектроника».

«Сименс Здравоохранение» готова предоставить свои технологии и экспертизу для реализации этого проекта», — добавила она.

«Росэлектроника»примет участие в проекте вместо «Нацимбио», которая ранее подписала меморандум с Siemens, но затем вышла из проекта. В «Ростехе» уточнили, что для Национальной иммунобиологической компании такой проект был бы непрофильным активом и обновленная стратегия компании не предусматривает ее участия в централизации.

Централизация лабораторной службы, хотя и считается экономически эффективной схемой работы, позволяющей, по расчетам Федерации лабораторной медицины, снизить затраты на анализы на 200–600 млн рублей в год в каждом отдельно взятом регионе, пока распространена в стране эпизодически. Как подсчитал Аналитический центр Vademecum, этот метод начали осваивать только в 27 российских регионах. При этом в каждом субъекте реализуются разные модели: аутсорсинг, когда заказы на КДЛ‑услуги отдаются частной лаборатории; инвестиционный проект, частная инициатива, концессия; «государственная централизация» – перестройка лабораторной службы за счет регионального бюджета.

Сами критерии, по которым лаборатории можно будет считать централизованными, до сих пор не разработаны. На это обратили внимание в Совете Федерации и попросили Минздрав заняться этой работой.

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