Под брендом телепередачи Елены Малышевой выпустят продукты питания

Компания «Купецкий дом «Посадъ» договорилась с правообладателями бренда «Жить здорово!», под которым выходит авторская передача Елены Малышевой на Первом канале, об использовании бренда в производстве продуктов здорового питания. Потенциальные участники проекта – завод плавленых сыров «Карат», производители молока «Вкуснотеево» и другие.

О сделке сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз» и гендиректора ООО «Купецкий дом «Посадъ» Сергея Сучилина.

По его словам, соглашение об использовании бренда «Жить здорово!» было заключено еще в конце 2017 года с его правообладателем – компанией ООО «ПМ Партнеры», которой владеют Елена Малышева и продюсер Алексей Пиманов. Долгосрочный договор дает право компании «Посадъ» использовать марку «Жить здорово!» для продуктов собственного производства, например, варенья, чая, джемов и т. д., а также возможность передачи бренда другим компаниям – производителям питания.

Как рассказал Сергей Сучилин, в настоящий момент идут переговоры с холдингом «Молвест», который выпускает молочную продукцию под брендом «Вкуснотеево», заводом плавленых сыров «Карат» и производителем колбас «Дымов». Этим производителям, которые обязуется продвигать ООО «Купецкий дом «Посадъ» как оператор проекта, предлагается использовать бренд программы Елены Малышевой в собственных продуктах. За это они будут выплачивать паушальный взнос и определенный процент с объема продаж таких продуктов. Размер отчислений не уточняется.

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева занимается развитием собственного продуктового бренда «Диета Елены Малышевой» и ведет медицинский бизнес. В марте 2017 года она открыла собственную клинику в Москве, а в апреле, по схеме франчайзинга, – вторую, в Санкт-Петербурге. Помимо вице‑президента Всемирного форума русскоязычного еврейства американского предпринимателя Дмитрия Щиглика и миллиардера Алекса Ровта, к развитию франшизы Малышевой подключились теперь уже бывший гендиректор компании «Инвитро» Сергей Амбросов и бывший директор по маркетингу лаборатории Андрей Войнов.

Источник: Коммерсантъ

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