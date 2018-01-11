Алексей Орджоникидзе покинул «Р-Фарм»

Вице-президент «Р-Фарма» по внешним коммуникациям Алексей Орджоникидзе покинул фармкомпанию. В январе 2018 года он вышел на работу в табачную компанию Philip Morris International. В начале 2014 года Орджоникидзе уже уходил из «Р-Фарма», но спустя полгода вернулся.

Алексей Орджоникидзе рассказал Vademecum, что с 9 января он занимает должность директора по вопросам регулирования производства и оборота табачных изделий аффилированных компаний Philip Morris International в России. Представитель пресс-службы Philip Morris International подтвердил Vademecum эту информацию.

«В этой должности я буду заниматься вопросами регулирования и развития отрасли, – говорит Орджоникидзе. – Мне интересны новые горизонты, новые рынки. Philip Morris International является не только крупнейшей глобальной компанией, но и пионером в области инновационных разработок с сопоставимыми с «большой фармой» масштабными R&D-программами в области разработки никотинсодержащей продукции с пониженным риском, крупнейшим действующим и перспективным инвестором в российскую экономику и промышленность».

При этом топ-менеджер останется в должности вице-президента «Деловой России» и продолжит заниматься общественной деятельностью.

По словам представителя «Р-Фарм», на вакантную должность вице-президента компании по внешним коммуникациям пока никого не назначили.

Алексей Орджоникидзе окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «международные экономические отношения». Более десяти лет проработал в отрасли здравоохранения. В «Р-Фарм» Орджоникидзе входил в так называемый ближний круг владельца компании Алексея Репика. В начале 2014 года Орджоникидзе покинул «Р-Фарм» и перешел в «Фармэко», где занял должность заместителя председателя совета директоров, однако спустя полгода вернулся в команду Репика.

АО «Р-Фарм» – российская фармацевтическая компания. Владельцем 90% акций является Алексей Репик, 10% акций в апреле 2017 года купила японская Mitsui. Основные направления деятельности – производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей. В рейтинге Vademecum «TOП100 операторов лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года «Р-Фарм» занял первое место с объемом заключенных контрактов в 55,5 млрд рублей (это почти 10% рынка госзакупок).

Philip Morris International – крупнейший в мире производитель табачных изделий. В рейтинге Forbes крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2016 года занимает четвертое место с объемом выручки 234 млрд рублей.

vademec