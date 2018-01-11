Bayer и J&J добились отмены штрафа в $28 млн из-за Ксарелто

Федеральный судья Пенсильвании отменил решение нижестоящей инстанции о взыскании с компаний Bayer и Johnson&Johnson (J&J) штрафа в размере $27,8 млн в пользу пациентки, пострадавшей, по ее мнению, в результате приема препарата Ксарелто (ривароксабана). Более 20 тысяч человек обвиняют эти фармкомпании в том, что они не предупредили врачей и пациентов о риске внутреннего кровоизлияния при приеме Ксарелто, однако добиться успеха в суде истцам пока не удается.

Иск против Bayer и J&J в 2015 году подала американка Линн Хартман, которой Ксарелто был прописан для предотвращения инсультов на фоне мерцательной аритмии. По словам Хартман, она принимала препарат около года и в июне 2014 года была госпитализирована с тяжелым желудочно-кишечным кровотечением, которое она считает результатом приема Ксарелто.

В декабре 2017 года суд обязал компании выплатить пострадавшей $1,8 млн в качестве возмещения материального ущерба и $26 млн штрафной неустойки.

Это решение стало первым случаем успешного иска по поводу Ксарелто и грозило компаниям большими убытками, если бы Bayer и J&J не удалось его отменить.

Всего пострадавшие в США из-за приема препарата подали 21,4 тысячи аналогичных исков. Истцы утверждают, что фармкомпании не предупреждали пациентов о риске развития тяжелого неконтролируемого кровотечения, а Bayer и J&J настаивают, что предупреждение на этикетке препарата адекватно отражает этот риск.

Пока что жалобы истцов не имели успеха.

В октябре 2017 года Верховный суд Лос-Анджелеса (США) отменил принятое ранее решение о выплате компанией J&J компенсации в $417 млн 63-летней женщине, утверждавшей, что она заболела раком яичников после использования присыпки на основе талька производства J&J. Всего на конец августа 2017 года было подано более 2,4 тысячи исков к J&J. Истцы также обвиняли компанию в том, что она не предупредила покупателей продукции на основе талька о риске развития онкологических заболеваний.

Источник: Reuters

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