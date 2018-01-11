Арбитражный суд Москвы подтвердил законность параллельного импорта

ФАС одержала победу по вопросу легализации параллельного импорта некоторых товаров, в частности лекарств, детских товаров и автозапчастей. Арбитражный суд Москвы поддержал антимонопольную службу в споре с японским производителем KYB Corporation о легальности ввоза продукции неофициальными дилерами, пишут «Ведомости».

Несмотря на отсутствие прямого запрета в законодательстве, ввезти товар в Россию может только правообладатель бренда (официальный дистрибутор, дилер) — такая практика складывалась в судах, пишет издание. Однако ФАС настаивает, что импортировать продукцию может любой участник рынка. Регулятор подчеркивает, что такая практика будет способствовать развитию конкуренции и снижению цен на импортные товары.

В 2015 г. ФАС поддержало правительство, согласившееся прямо разрешить параллельный импорт некоторых товаров — например, лекарств, детских товаров и автозапчастей. Но окончательно решение так и не было принято. Пока ФАС решила действовать через суды. В июле 2017 г. она предупредила нескольких производителей автомобилей и медицинского оборудования: нельзя ограничивать импорт товаров под их брендами неофициальными дилерами. Одна из таких компаний — KYB Corporation (японский производитель, в частности, амортизаторов) оспорила предупреждение в суде.

В решении суда говорится, что продажа разными компаниями легально купленного в другой стране товара не нарушает конкуренцию. Это прецедент, констатирует партнер «Яковлев и партнеры» Екатерина Леоненкова: до сих пор практика складывалась иначе. Суды поддерживали иностранных производителей, которым не нравилось, что российские компании самостоятельно ввозили в страну их товары.

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