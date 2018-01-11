Арест в лечебных целях

Нижегородская «дочка» STADA AG взыскивает 1,6 млрд рублей с группы РОСТА

АО «Нижфарм» STADA AG через суд пытается взыскать с фармацевтического завода «Радуга продакшн» группы РОСТА 1,6 млрд руб. за продукцию, поставленную в 2014 году. В рамках этого процесса суд по ходатайству истца арестовал оборудование фармзавода в Санкт-Петербурге, которое находится в залоге у «Нижфарма». Но даже в случае продажи техники вырученных средств не хватит, чтобы удовлетворить требования нижегородского фармзавода. По мнению юристов, чтобы взыскать долги, «Нижфарму» придется встать в очередь вместе с остальными кредиторами АО РОСТА.

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество фармацевтического завода «Радуга Продакшн» в Санкт-Петербурге группы РОСТА в рамках обеспечения иска, поданного АО «Нижфарм» STADA AG. В перечень арестованного имущества вошли 162 единицы техники для производства лекарств и медицинских препаратов общей стоимостью почти 324 млн руб. Общий размер требований «Нижфарма» составляет почти 1,6 млрд руб.

Арестованное имущество санкт-петербургского завода стало предметом залога по договору об урегулировании задолженности, который РОСТА и «Нижфарм» подписали в марте 2017 года. До этого момента в течение двух лет фармацевтическая группа не могла рассчитаться за поставку медикаментов, произведенную еще в декабре 2014 года. В результате компании договорились, что «Радуга Продакшн» отвечает своим имуществом, если РОСТА не исполнит обязательства перед «Нижфармом». Поскольку долг не был выплачен, нижегородский фармзавод решил обратиться в суд. Как следует из документов в картотеке Арбитражного суда, у АО «Нижфарм» «нет объективной возможности установить и проверить сохранность имущества», так как оно находится в Санкт-Петербурге, а руководство ЗАО «Радуга Продакшн» отказывается допустить к нему оценщика. В компании считают, что наложение ареста поможет избежать сложностей с реальным исполнением судебного решения об обращении взыскания на заложенное имущество. В противном случае компании может быть причинен значительный ущерб.

В РОСТА оперативно прокомментировать судебное разбирательство не смогли.

Финансовые претензии «Нижфарма» к РОСТА не единственные. Только в 2017 году, по данным «СПАРК-Интерфакс» компания выступала ответчиком по 128 делам на сумму в 8,2 млрд руб. АО «ОТП Банк» заявило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом в октябре 2017 года, Сбербанк — в декабре. Однако исков от банков в картотеке Арбитражного суда пока нет. Между тем с исками о признании РОСТА банкротом в сентябре 2017 года обратилось восемь компаний и одно физлицо.

Управляющий партнер юридической фирмы «Тимофеев/Черепнов/Калашников» Олег Тимофеев предполагает, что по разнице между стоимостью залога и общей суммой требований «Нижфарма» к «Радуга продакшн» процедура взыскания будет продолжена: «Если у должника ничего нет, исполнительное производство уже ведется и не приведет к результатам, то следующий логичный шаг „Нижфарма“ — процедура банкротства должника. При этом необходимо понимать, как распределится кредиторский портфель ответчика: задолженности по налогам и по заработной плате удовлетворяются в первую очередь, все остальные так называемые бизнес-кредиторы становятся в общую очередь, и если „Нижфарм“ не самый крупный из них, то шансы на возмещение долгов будут низкими». В то же время, отмечает юрист, наличие у «Нижфарма» залога является преимуществом перед остальными кредиторами: «Это некий бонус, у кредитора есть приоритет получить хоть что-нибудь, и за эту возможность нужно цепляться». При этом Олег Тимофеев уточнил, что оборудование, находящееся в залоге, должно будет пройти процедуру оценки, а его стоимость может значительно сократиться, если оно окажется неликвидным или покупатели на него найдутся не сразу.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Андрей Репин

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