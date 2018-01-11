Онкологическое направление Novartis возглавит топ-менеджер Pfizer

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявила о том, что с 1 февраля 2018 г. ее онкологическое направление возглавит Элизабет Барретт, в настоящее время занимающая должность президента онкобизнеса в американской Pfizer, сообщает FirstWord Pharma.

Месяцем ранее нынешний глава онкоподразделения Novartis Бруно Стриджини объявил о намерении уйти в отставку по личным причинам.

Элизабет Барретт пришла в Pfizer в 2009 г. на должность регионального президента онкобизнеса в США. До этого она работала в компаниях Cephalon и Johnson & Johnson.

Кроме того, отметили в Novartis, нынешний руководитель подразделения по регистрации лекарственных средств Роберт Ковальски возглавит глобальное R&D-направление на временной основе.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»