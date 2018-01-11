Росстат: в декабре лекарства подешевели на 0,2%

В декабре 2017 г. индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года – 102,5% (в декабре 2016г. – 100,4%, с начала года – 105,4%), сообщается в отчете Росстата.

При этом в декабре индекс потребительских цен на медикаменты составил 99,8%, с начала года – 96,6% (в декабре 2016г. – 100,4%, с начала года – 104,9%).

На большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров в декабре отмечалось снижение цен, сообщают в Росстате. Валидол подешевел на 2,0%, сульфацетамид, таурин, стрепсилс – на 1,0-1,6%. Вместе с тем цены на валокордин увеличились на 1,5%, корвалол, линекс, алмагель, бинты – на 0,6-0,7%.

«Фармацевтический вестник»